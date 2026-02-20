Middlesex Water Aktie
Middlesex Water Co Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - Middlesex Water Co (MSEX) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $8.59 million, or $0.46 per share. This compares with $8.78 million, or $0.49 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $46.98 million from $47.11 million last year.
Middlesex Water Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.59 Mln. vs. $8.78 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.49 last year. -Revenue: $46.98 Mln vs. $47.11 Mln last year.
