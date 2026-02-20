Middlesex Water Aktie

Middlesex Water für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923609 / ISIN: US5966801087

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 02:31:49

Middlesex Water Co Bottom Line Falls In Q4

(RTTNews) - Middlesex Water Co (MSEX) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's earnings totaled $8.59 million, or $0.46 per share. This compares with $8.78 million, or $0.49 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $46.98 million from $47.11 million last year.

Middlesex Water Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $8.59 Mln. vs. $8.78 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.49 last year. -Revenue: $46.98 Mln vs. $47.11 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Middlesex Water CoShs

mehr Nachrichten