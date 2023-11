Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter

Wenig Veränderung ist am zweiten Tag der Woche in Europa zu beobachten.

Am Dienstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,11 Prozent auf 4 337,56 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,790 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,015 Prozent stärker bei 4 343,07 Punkten, nach 4 342,41 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 329,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 4 345,07 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 4 024,68 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 21.08.2023, einen Stand von 4 224,87 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 21.11.2022, bei 3 909,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 12,49 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Zählern registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell adidas (+ 1,40 Prozent auf 184,24 EUR), Deutsche Börse (+ 1,27 Prozent auf 171,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,18 Prozent auf 385,60 EUR), Siemens (+ 0,77 Prozent auf 148,78 EUR) und Bayer (+ 0,72 Prozent auf 34,25 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-2,10 Prozent auf 24,85 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,90 Prozent auf 2,53 EUR), Flutter Entertainment (-1,87 Prozent auf 128,25 GBP), BMW (-1,59 Prozent auf 94,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,51 Prozent auf 107,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 7 740 216 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 355,380 Mrd. Euro den größten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,17 erwartet. Mit 11,42 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at