Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Freitag gibt der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,15 Prozent auf 4 206,14 Punkte nach. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,768 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 4 211,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 212,59 Punkten am Vortag.

Bei 4 213,52 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 178,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,98 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.08.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 260,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wies der Euro STOXX 50 4 304,47 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2022, den Wert von 3 427,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,08 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1,72 Prozent auf 113,54 EUR), Allianz (+ 1,24 Prozent auf 232,80 EUR), Bayer (+ 0,28 Prozent auf 47,91 EUR), Siemens (+ 0,12 Prozent auf 133,84 EUR) und adidas (+ 0,06 Prozent auf 162,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 264 791 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 367,915 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Mit 10,09 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at