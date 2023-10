Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 setzt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,36 Prozent auf 4 080,76 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,602 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,264 Prozent auf 4 084,78 Punkte an der Kurstafel, nach 4 095,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 084,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 068,82 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,41 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 04.09.2023, einen Stand von 4 279,87 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 04.07.2023, einen Wert von 4 390,99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, lag der Euro STOXX 50 bei 3 484,48 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 5,83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38 Prozent auf 369,00 EUR), Bayer (+ 0,38 Prozent auf 44,05 EUR), Eni (+ 0,15 Prozent auf 14,71 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,08 Prozent auf 19,70 EUR) und SAP SE (-0,15 Prozent auf 122,12 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Stellantis (-2,70 Prozent auf 17,41 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,72 Prozent auf 2,36 EUR), Infineon (-1,54 Prozent auf 30,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,52 Prozent auf 63,94 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,33 Prozent auf 105,68 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 287 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 357,028 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

