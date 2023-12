Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,12 Prozent schwächer bei 4 477,87 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,893 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,061 Prozent tiefer bei 4 480,52 Punkten, nach 4 483,26 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 469,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 480,52 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 153,37 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 07.09.2023, den Wert von 4 221,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 920,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 16,12 Prozent. Bei 4 495,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,95 Prozent auf 45,29 EUR), Stellantis (+ 0,77 Prozent auf 21,07 EUR), BASF (+ 0,63 Prozent auf 44,72 EUR), Siemens (+ 0,58 Prozent auf 161,86 EUR) und Enel (+ 0,41 Prozent auf 6,57 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil adidas (-2,32 Prozent auf 192,42 EUR), Eni (-1,24 Prozent auf 14,89 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 32,04 EUR), Flutter Entertainment (-1,08 Prozent auf 128,60 GBP) und BMW (-0,87 Prozent auf 98,49 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 139 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 356,179 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,51 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

