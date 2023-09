Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

So performte der STOXX 50 letztendlich.

Schlussendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 3 900,81 Punkten ab. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,045 Prozent auf 3 900,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 902,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 893,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 917,52 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 3 921,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 938,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 327,41 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 5,84 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,29 Prozent auf 134,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,50 Prozent auf 32,53 CHF), BP (+ 1,43 Prozent auf 5,39 GBP), Roche (+ 1,16 Prozent auf 252,00 CHF) und HSBC (+ 0,70 Prozent auf 6,40 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UBS (-2,91 Prozent auf 22,34 CHF), National Grid (-2,26 Prozent auf 9,83 GBP), Nestlé (-1,80 Prozent auf 103,70 CHF), Enel (-1,62 Prozent auf 5,85 EUR) und Allianz (-1,52 Prozent auf 226,95 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 20 221 586 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 356,229 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at