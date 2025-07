ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 49 Franken auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Donnerstag von einem soliden Quartal des Industriekonzerns dank der Spartentrends und einem starken Auftragseingang. Die beibehaltenen Jahresziele sowie Aussagen zum angelaufenen dritten Quartal stützten die aktuellen Konsensschätzungen./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



