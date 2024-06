Minuszeichen in Europa: STOXX 50 verliert am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa nachmittags.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,01 Prozent auf 4 518,68 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,076 Prozent leichter bei 4 515,48 Punkten, nach 4 518,92 Punkten am Vortag.

Bei 4 526,07 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 504,98 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,204 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 508,24 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.03.2024, den Wert von 4 415,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 938,86 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,43 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,66 Prozent auf 173,72 EUR), RELX (+ 1,36 Prozent auf 36,53 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,09 Prozent auf 28,22 GBP), BP (+ 1,01 Prozent auf 4,75 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,82 Prozent auf 469,50 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen GSK (-4,87 Prozent auf 15,22 GBP), BAT (-2,79 Prozent auf 24,41 GBP), Diageo (-1,39 Prozent auf 25,18 GBP), AXA (-1,36 Prozent auf 30,18 EUR) und EssilorLuxottica (-1,35 Prozent auf 203,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 8 456 877 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 608,274 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at