Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Mittwoch notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,70 Prozent leichter bei 18 427,11 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,766 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,880 Prozent auf 18 394,30 Punkte an der Kurstafel, nach 18 557,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 18 348,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 440,35 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,855 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2024, den Wert von 18 325,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der DAX einen Stand von 18 088,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 190,95 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,79 Prozent auf 507,60 EUR), Porsche (+ 1,86 Prozent auf 70,22 EUR), RWE (+ 0,94 Prozent auf 33,42 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,71 Prozent auf 255,00 EUR) und Symrise (+ 0,62 Prozent auf 113,60 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Bank (-5,61 Prozent auf 14,80 EUR), Daimler Truck (-2,28 Prozent auf 35,62 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 26,38 EUR), QIAGEN (-1,88 Prozent auf 37,93 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,65 Prozent auf 27,98 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 9 862 963 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,193 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,31 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

