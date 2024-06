Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,43 Prozent auf 18 528,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,797 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,001 Prozent höher bei 18 608,30 Punkten in den Handel, nach 18 608,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18 608,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 527,84 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, betrug der DAX-Kurs 18 001,60 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 04.03.2024, betrug der DAX-Kurs 17 716,17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Stand von 16 051,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,49 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 2,08 Prozent auf 29,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,35 Prozent auf 39,17 EUR), Fresenius SE (+ 0,62 Prozent auf 29,35 EUR), Zalando (+ 0,33 Prozent auf 24,49 EUR) und Beiersdorf (+ 0,31 Prozent auf 145,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Allianz (-2,33 Prozent auf 264,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,30 Prozent auf 22,12 EUR), Siemens Energy (-2,13 Prozent auf 24,82 EUR), Covestro (-0,97 Prozent auf 48,78 EUR) und Heidelberg Materials (-0,90 Prozent auf 95,02 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 713 725 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,713 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,99 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

