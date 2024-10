Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,25 Prozent auf 19 608,29 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,867 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,244 Prozent schwächer bei 19 609,42 Punkten in den Montagshandel, nach 19 657,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 621,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 597,99 Punkten.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der DAX einen Wert von 18 720,01 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 171,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 14 798,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 16,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 19 674,68 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Continental (+ 1,99 Prozent auf 61,64 EUR), Porsche (+ 1,25 Prozent auf 68,16 EUR), Sartorius vz (+ 0,98 Prozent auf 268,80 EUR), Fresenius SE (+ 0,93 Prozent auf 33,76 EUR) und BMW (+ 0,75 Prozent auf 75,66 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-2,47 Prozent auf 30,01 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,04 Prozent auf 494,90 EUR), Hannover Rück (-0,85 Prozent auf 255,50 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 302,10 EUR) und Commerzbank (-0,66 Prozent auf 16,48 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 529 133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,78 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at