Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Mittag

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 15 153,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 15 074,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 153,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 15 292,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 828,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 13 641,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 7,81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,69 Prozent auf 38,50 EUR), Siemens Energy (+ 2,72 Prozent auf 9,58 EUR), Continental (+ 2,65 Prozent auf 63,44 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 25,74 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 48,59 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Commerzbank (-2,89 Prozent auf 10,10 EUR), Zalando (-2,69 Prozent auf 22,10 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,15 Prozent auf 23,20 EUR), EON SE (-1,76 Prozent auf 11,16 EUR) und RWE (-1,48 Prozent auf 35,93 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 22 532 135 Aktien gehandelt. Mit 150,564 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 9,13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

