Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der MDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 1,29 Prozent schwächer bei 25 461,76 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 230,776 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,199 Prozent auf 25 744,03 Punkte an der Kurstafel, nach 25 795,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 25 778,80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 386,35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,684 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 204,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 317,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wurde der MDAX mit 22 192,30 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 fiel der Index bereits um 0,054 Prozent zurück. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 944,86 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Befesa (+ 2,47 Prozent auf 29,84 EUR), ENCAVIS (+ 2,19 Prozent auf 13,08 EUR), United Internet (+ 1,64 Prozent auf 21,10 EUR), HENSOLDT (+ 1,54 Prozent auf 27,70 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,51 Prozent auf 114,50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-17,45 Prozent auf 32,74 EUR), HUGO BOSS (-3,60 Prozent auf 58,34 EUR), HelloFresh (-2,18 Prozent auf 26,42 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,00 Prozent auf 79,54 EUR) und FUCHS PETROLUB SE VZ (-1,83 Prozent auf 35,50 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 261 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 15,662 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,98 erwartet. Mit 9,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

