Minuszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter

Der MDAX verzeichnete am Montagabend Verluste.

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 24 144,16 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 237,160 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,179 Prozent fester bei 24 293,28 Punkten in den Montagshandel, nach 24 249,84 Punkten am Vortag.

Bei 24 418,41 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 137,85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.07.2024, wurde der MDAX mit 25 904,22 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, den Stand von 26 743,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der MDAX 28 084,25 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 10,04 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 7,10 Prozent auf 5,40 EUR), JENOPTIK (+ 3,42 Prozent auf 28,42 EUR), KION GROUP (+ 2,09 Prozent auf 33,70 EUR), Talanx (+ 1,92 Prozent auf 66,50 EUR) und freenet (+ 1,46 Prozent auf 25,02 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-5,33 Prozent auf 60,35 EUR), HUGO BOSS (-3,50 Prozent auf 36,40 EUR), Delivery Hero (-3,07 Prozent auf 20,86 EUR), Nordex (-2,81 Prozent auf 13,14 EUR) und EVOTEC SE (-2,80 Prozent auf 5,39 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 485 151 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,96 zu Buche schlagen. Mit 17,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at