Minuszeichen in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten

Der MDAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,16 Prozent auf 24 911,46 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,224 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,029 Prozent auf 24 943,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24 951,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 910,99 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 965,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.06.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 335,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.04.2024, wurde der MDAX mit 26 175,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, wies der MDAX 28 275,17 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 7,18 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 665,49 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Befesa (+ 2,62 Prozent auf 28,94 EUR), Nordex (+ 2,27 Prozent auf 13,94 EUR), AIXTRON SE (+ 2,22 Prozent auf 20,01 EUR), HENSOLDT (+ 1,13 Prozent auf 33,88 EUR) und PUMA SE (+ 0,93 Prozent auf 44,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen thyssenkrupp (-7,75 Prozent auf 3,57 EUR), TRATON (-2,26 Prozent auf 28,10 EUR), Siltronic (-1,77 Prozent auf 74,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,43 Prozent auf 37,21 EUR) und Evonik (-0,87 Prozent auf 18,83 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 829 841 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 18,257 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die TRATON-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 16,68 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

