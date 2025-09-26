Evonik Aktie
|14,93EUR
|0,09EUR
|0,61%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 21,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte seine Schätzungen für den Chemiekonzern in diesem Monat zum zweiten Mal. Er reagierte damit in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf die noch stärker als befürchtet ausgefallene Prognosesenkung. Udeshi bleibt aber angesichts der günstigen Bewertung bei seiner Empfehlung der Aktien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
14,81 €
|
Abst. Kursziel*:
35,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
14,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,96%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
