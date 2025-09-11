Evonik Aktie
|16,04EUR
|-0,05EUR
|-0,31%
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
Evonik Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 22,40 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi kappte am Mittwochabend in einem Ausblick auf den nächsten Quartalsbericht seine Schätzungen für den Chemiekonzern. Evonik-Chef Christian Kullmann habe in einem Webinar nach dem ordentlichen April von einem deutlichen Nachfragedämpfer im Mai und Juni gesprochen. Im bisherigen dritten Quartal sei noch keine Belebung festzustellen. Die Ergebnisentwicklung liege unter dem Vorquartal./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 20:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Overweight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
21,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,13 €
|
Abst. Kursziel*:
33,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,04%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AGmehr Nachrichten
|
03.09.25
|MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
01.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.08.25
|Evonik-Aktie höher: Evonik etabliert neue Service-Tochter "Syneqt" - Verkauf denkbar (dpa-AFX)
|
28.08.25
|ROUNDUP: Evonik gründet Service-Tochter 'Syneqt' - später Verkauf möglich (dpa-AFX)
|
28.08.25
|Evonik bündelt Infrastruktur-Dienstleistungen in Syneqt GmbH (Dow Jones)
|
27.08.25
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)