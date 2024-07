Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt am Montagmittag nach

Am Montag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,38 Prozent auf 14 628,99 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 102,578 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,077 Prozent tiefer bei 14 673,61 Punkten, nach 14 684,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 14 685,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 611,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Wert von 14 367,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 258,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, einen Stand von 13 610,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,84 Prozent. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,72 Prozent auf 1,33 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,61 Prozent auf 66,00 EUR), ADTRAN (+ 2,06 Prozent auf 5,26 EUR), STO SE (+ 2,03 Prozent auf 161,20 EUR) und Mutares (+ 1,92 Prozent auf 34,50 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen BayWa (-31,63 Prozent auf 15,52 EUR), IONOS (-3,31 Prozent auf 26,30 EUR), SMA Solar (-3,21 Prozent auf 27,70 EUR), AUTO1 (-2,10 Prozent auf 6,77 EUR) und SGL Carbon SE (-1,81 Prozent auf 6,51 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 293 141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,502 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,60 erwartet. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

