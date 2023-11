Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Heute legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,15 Prozent tiefer bei 12 996,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 105,817 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,015 Prozent auf 13 014,32 Punkte an der Kurstafel, nach 13 016,26 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 962,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 026,15 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 213,88 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.08.2023, den Stand von 13 101,98 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 23.11.2022, bei 12 477,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,54 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 11 973,73 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Salzgitter (+ 1,58 Prozent auf 28,26 EUR), TRATON (+ 1,57 Prozent auf 19,35 EUR), SYNLAB (+ 1,57 Prozent auf 11,01 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1,52 Prozent auf 13,34 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,22 Prozent auf 21,62 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil METRO (St) (-2,27 Prozent auf 6,04 EUR), Siltronic (-1,94 Prozent auf 83,50 EUR), Drägerwerk (-1,90 Prozent auf 51,70 EUR), INDUS (-1,87 Prozent auf 21,00 EUR) und AUTO1 (-1,84 Prozent auf 6,09 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 970 286 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,480 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

