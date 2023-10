Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Freitag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,92 Prozent leichter bei 12 278,38 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 103,982 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,831 Prozent auf 12 288,92 Punkte an der Kurstafel, nach 12 391,92 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 272,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 288,92 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, stand der SDAX noch bei 13 178,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, stand der SDAX bei 13 686,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 10 867,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1,60 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SGL Carbon SE (+ 1,59 Prozent auf 6,06 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 0,72 Prozent auf 1,12 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,50 Prozent auf 20,10 EUR), Amadeus FiRe (+ 0,37 Prozent auf 107,20 EUR) und ADTRAN (+ 0,28 Prozent auf 7,06 USD). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Wacker Neuson SE (-2,68 Prozent auf 17,44 EUR), PVA TePla (-2,64 Prozent auf 14,40 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,54 Prozent auf 21,10 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2,35 Prozent auf 12,03 EUR) und PNE (-2,30 Prozent auf 11,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 378 316 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,620 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX hat die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at