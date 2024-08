Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende schwächer

Am Freitag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende ein Minus in Höhe von 2,57 Prozent auf 13 694,46 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 99,535 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 13 897,67 Punkte an der Kurstafel, nach 14 055,48 Punkten am Vortag.

Bei 13 897,67 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 673,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,44 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 14 353,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der SDAX auf 14 368,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der SDAX mit 13 568,35 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,917 Prozent nach unten. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit CEWE Stiftung (+ 2,91 Prozent auf 99,00 EUR), Grand City Properties (+ 1,28 Prozent auf 11,08 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,22 Prozent auf 6,62 EUR), METRO (St) (+ 0,61 Prozent auf 4,12 EUR) und Salzgitter (+ 0,32 Prozent auf 15,78 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-11,07 Prozent auf 15,27 EUR), SÜSS MicroTec SE (-10,08 Prozent auf 53,50 EUR), PVA TePla (-9,28 Prozent auf 12,80 EUR), ADTRAN (-8,67 Prozent auf 5,50 EUR) und BayWa (-8,39 Prozent auf 13,32 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 974 688 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,288 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

