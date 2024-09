Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,43 Prozent tiefer bei 3 385,84 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 543,677 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 3 399,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 400,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 402,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 372,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 249,88 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 336,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der TecDAX bei 3 158,79 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,84 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 2,31 Prozent auf 142,00 EUR), freenet (+ 1,21 Prozent auf 26,68 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 199,86 EUR), 1&1 (+ 0,69 Prozent auf 14,52 EUR) und United Internet (+ 0,68 Prozent auf 19,30 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen HENSOLDT (-6,32 Prozent auf 31,74 EUR), Sartorius vz (-4,73 Prozent auf 237,60 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,34 Prozent auf 15,07 EUR), AIXTRON SE (-3,11 Prozent auf 16,81 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,57 Prozent auf 79,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3 878 595 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 230,640 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,99 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at