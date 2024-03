Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

So bewegte sich der TecDAX am Freitag letztendlich

Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 3 464,00 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 528,067 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,031 Prozent auf 3 486,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 485,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 489,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 462,41 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,823 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, lag der TecDAX bei 3 403,34 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Wert von 3 251,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 266,30 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,19 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3,09 Prozent auf 120,10 EUR), Nordex (+ 1,63 Prozent auf 12,17 EUR), freenet (+ 0,38 Prozent auf 26,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,35 Prozent auf 57,70 EUR) und Energiekontor (+ 0,30 Prozent auf 67,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Nagarro SE (-7,57 Prozent auf 75,70 EUR), AIXTRON SE (-4,91 Prozent auf 26,14 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,50 Prozent auf 17,51 EUR), CANCOM SE (-3,21 Prozent auf 25,90 EUR) und HENSOLDT (-2,75 Prozent auf 33,92 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 595 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,591 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,75 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at