Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX sackt am Mittag ab

TecDAX-Handel am Freitag.

Um 12:10 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 1,21 Prozent auf 3 276,35 Punkte zurück. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 529,886 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,658 Prozent schwächer bei 3 294,81 Punkten, nach 3 316,62 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 294,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 254,53 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 2,08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 301,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 239,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 236,81 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Minus von 1,45 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,33 Prozent auf 42,39 EUR), PNE (+ 0,96 Prozent auf 14,74 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,95 Prozent auf 74,40 EUR), 1&1 (+ 0,41 Prozent auf 14,70 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 23,96 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-8,57 Prozent auf 54,40 EUR), Kontron (-4,40 Prozent auf 18,45 EUR), SMA Solar (-3,96 Prozent auf 23,76 EUR), EVOTEC SE (-3,60 Prozent auf 8,18 EUR) und Siltronic (-3,53 Prozent auf 72,40 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 826 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227,491 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

