Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der TecDAX setzt am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 3 389,98 Punkte nach unten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 521,937 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,034 Prozent leichter bei 3 395,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 396,83 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 395,67 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 388,53 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 3 464,00 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 09.01.2024, einen Wert von 3 276,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 322,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,97 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 1,94 Prozent auf 12,59 EUR), AIXTRON SE (+ 1,17 Prozent auf 23,36 EUR), Infineon (+ 0,62 Prozent auf 32,53 EUR), Siltronic (+ 0,31 Prozent auf 80,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,29 Prozent auf 38,17 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Kontron (-1,28 Prozent auf 19,32 EUR), Nemetschek SE (-1,07 Prozent auf 87,95 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,76 Prozent auf 36,58 EUR), SAP SE (-0,74 Prozent auf 175,90 EUR) und United Internet (-0,74 Prozent auf 21,34 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 318 770 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,089 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

Die United Internet-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at