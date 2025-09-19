AIXTRON Aktie

Index-Performance 19.09.2025 15:59:06

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der TecDAX zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 3 635,85 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 577,821 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 3 654,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 658,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 623,75 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 770,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 733,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 339,79 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 2,81 Prozent auf 42,10 EUR), Formycon (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR), Sartorius vz (+ 1,80 Prozent auf 209,60 EUR) und Nordex (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-3,43 Prozent auf 42,20 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 21,50 EUR), AIXTRON SE (-2,09 Prozent auf 13,62 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 33,03 EUR) und Nemetschek SE (-1,91 Prozent auf 107,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 510 222 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 253,533 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss tiefer, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden kann. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

