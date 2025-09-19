Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 3 635,85 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 577,821 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,032 Prozent auf 3 654,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 658,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 623,75 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 770,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 733,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 339,79 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,80 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell IONOS (+ 2,81 Prozent auf 42,10 EUR), Formycon (+ 2,40 Prozent auf 23,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,00 Prozent auf 18,36 EUR), Sartorius vz (+ 1,80 Prozent auf 209,60 EUR) und Nordex (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-3,43 Prozent auf 42,20 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 21,50 EUR), AIXTRON SE (-2,09 Prozent auf 13,62 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 33,03 EUR) und Nemetschek SE (-1,91 Prozent auf 107,70 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 510 222 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 253,533 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

