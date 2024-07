Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt zum Start nach

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,48 Prozent schwächer bei 8 127,78 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 167,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8 167,37 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 8 112,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 167,37 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,343 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 281,55 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, bei 8 040,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der FTSE 100 7 678,59 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 5,26 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 8,25 Prozent auf 4,63 GBP), Reckitt Benckiser (+ 4,11 Prozent auf 45,89 GBP), Fresnillo (+ 3,03 Prozent auf 6,18 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,37 Prozent auf 1,69 GBP) und Intertek (+ 2,19 Prozent auf 47,62 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Experian (-1,83 Prozent auf 34,80 GBP), Burberry (-1,70 Prozent auf 7,07 GBP), NatWest Group (-1,59 Prozent auf 3,35 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,41 Prozent auf 8,66 GBP) und 3i (-1,34 Prozent auf 30,30 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 961 844 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,755 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at