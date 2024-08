Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,10 Prozent auf 41 197,37 Punkte zurück. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,637 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,096 Prozent tiefer bei 41 200,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 41 240,52 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 260,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 41 161,32 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40 589,34 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 069,59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 34 346,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,23 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41 420,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 0,89 Prozent auf 256,13 USD), Travelers (+ 0,88 Prozent auf 224,74 USD), Coca-Cola (+ 0,79 Prozent auf 71,40 USD), Chevron (+ 0,70 Prozent auf 149,54 USD) und UnitedHealth (+ 0,53 Prozent auf 590,25 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-1,65 Prozent auf 172,60 USD), Apple (-0,93 Prozent auf 225,06 USD), Salesforce (-0,82 Prozent auf 263,10 USD), Intel (-0,72 Prozent auf 19,99 USD) und Microsoft (-0,69 Prozent auf 410,63 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 526 297 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 3,088 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2024 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

