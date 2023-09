Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab

Dow Jones-Handel am Mittwoch.

Um 20:02 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,73 Prozent auf 33 371,88 Punkte zurück. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,436 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,725 Prozent stärker bei 33 862,68 Punkten, nach 33 618,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 33 731,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 33 306,30 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, mit 34 346,90 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2023, notierte der Dow Jones bei 33 926,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.09.2022, wurde der Dow Jones mit 29 134,99 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 0,711 Prozent zu Buche. Bei 35 679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 31 429,82 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 1,38 Prozent auf 170,11 USD), Intel (+ 1,03 Prozent auf 34,18 USD), Dow (+ 0,61 Prozent auf 50,79 USD), Caterpillar (+ 0,37 Prozent auf 270,52 USD) und Cisco (-0,07 Prozent auf 52,68 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,44 Prozent auf 20,62 USD), McDonalds (-1,98 Prozent auf 262,41 USD), Verizon (-1,97 Prozent auf 32,34 USD), Merck (-1,83 Prozent auf 103,46 USD) und Procter Gamble (-1,77 Prozent auf 146,68 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 6 468 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,604 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at