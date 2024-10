Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Der NASDAQ 100 fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 19 991,39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,247 Prozent leichter bei 19 959,26 Punkten in den Montagshandel, nach 20 008,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 19 956,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 047,51 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 574,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 682,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 715,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,84 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell JDcom (+ 4,96 Prozent auf 41,88 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,85 Prozent auf 139,24 USD), Super Micro Computer (+ 2,63 Prozent auf 430,80 USD), Moderna (+ 2,19 Prozent auf 67,19 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,76 Prozent auf 487,60 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil NXP Semiconductors (-2,94 Prozent auf 237,72 USD), Warner Bros Discovery (-2,45 Prozent auf 8,18 USD), ON Semiconductor (-1,87 Prozent auf 73,00 USD), Constellation Energy (-1,37 Prozent auf 253,49 USD) und Dollar Tree (-1,30 Prozent auf 72,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 737 994 Aktien gehandelt. Mit 3,101 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at