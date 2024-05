Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 sackt zum Handelsende ab

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag letztendlich

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,92 Prozent tiefer bei 17 440,69 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,351 Prozent schwächer bei 17 720,35 Punkten, nach 17 782,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 768,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 440,69 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Wert von 18 254,69 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, bei 17 476,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 13 245,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,42 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 3,67 Prozent auf 256,19 USD), Lucid (+ 2,00 Prozent auf 2,55 USD), MercadoLibre (+ 1,41 Prozent auf 1 458,70 USD), PayPal (+ 1,39 Prozent auf 67,92 USD) und DexCom (+ 1,26 Prozent auf 127,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Warner Bros Discovery (-9,69 Prozent auf 7,36 USD), Align Technology (-7,36 Prozent auf 282,38 USD), Sirius XM (-7,26 Prozent auf 2,94 USD), Paccar (-6,63 Prozent auf 106,11 USD) und Tesla (-5,55 Prozent auf 183,28 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 30 220 253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,822 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at