Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,54 Prozent auf 24 748,06 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1,13 Prozent leichter bei 24 853,35 Punkten, nach 25 136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 24 572,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 882,04 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 140,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26 729,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 22 900,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6,51 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Modine Manufacturing (+ 23,92 Prozent auf 131,48 USD), Americas Car-Mart (+ 7,99 Prozent auf 1,01 USD), Powell Industries (+ 6,23 Prozent auf 151,61 USD), Nortech Systems (+ 5,84 Prozent auf 11,41 USD) und SIGA Technologies (+ 5,11 Prozent auf 2,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil inTest (-15,46 Prozent auf 12,41 USD), 3D Systems (-13,33 Prozent auf 1,43 USD), Century Casinos (-10,40 Prozent auf 0,43 USD), CIENA (-10,14 Prozent auf 264,18 USD) und Cogent Communications (-10,10 Prozent auf 3,61 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29 932 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 21,90 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at