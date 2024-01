Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Nachmittag

Am Donnerstag verliert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,19 Prozent auf 15 452,88 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,476 Prozent fester bei 15 555,62 Punkten in den Handel, nach 15 481,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 452,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 597,25 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,389 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 992,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 12 821,22 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 25.01.2023, einen Stand von 11 313,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 15 629,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Superconductor (+ 30,77 Prozent auf 12,75 USD), Cutera (+ 11,76 Prozent auf 2,66 USD), Lakeland Financial (+ 8,56 Prozent auf 68,74 USD), Radcom (+ 7,11 Prozent auf 9,12 USD) und Landec (+ 5,84 Prozent auf 6,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Columbia Banking System (-21,82 Prozent auf 20,01 USD), Ebix (-8,47 Prozent auf 2,27 USD), Independent Bank (-5,67 Prozent auf 25,14 USD), Westamerica Bancorp (-4,27 Prozent auf 47,58 USD) und Forward Air (-4,08 Prozent auf 46,82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7 453 295 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,772 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Die SIGA Technologies-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 41,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at