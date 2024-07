Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss in Rot.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,70 Prozent tiefer bei 17 871,22 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,679 Prozent auf 18 119,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 996,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 130,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 759,54 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,33 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.06.2024, bei 17 862,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.04.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15 601,50 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 18.07.2023, einen Stand von 14 353,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 21,03 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Infosys (+ 8,38 Prozent auf 22,25 USD), Volvo (B) (+ 5,57 Prozent auf 27,50 USD), Cintas (+ 5,44 Prozent auf 758,97 USD), Monolithic Power Systems (+ 3,19 Prozent auf 843,47 USD) und Commerce Bancshares (+ 2,95 Prozent auf 63,51 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Aluminum (-9,61 Prozent auf 17,31 USD), American Superconductor (-9,54 Prozent auf 26,23 USD), Landec (-8,45 Prozent auf 5,09 USD), Comtech Telecommunications (-8,16 Prozent auf 3,04 USD) und Harvard Bioscience (-8,09 Prozent auf 3,18 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 59 538 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,294 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Ebix-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at