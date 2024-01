Minuszeichen in Paris: CAC 40 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch sinkt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 0,11 Prozent auf 7 418,58 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,312 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 7 428,26 Punkte an der Kurstafel, nach 7 426,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 416,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 429,55 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 0,167 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der CAC 40 mit 7 526,55 Punkten berechnet. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 10.10.2023, den Wert von 7 162,43 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 6 869,14 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 706 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 345,242 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at