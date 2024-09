Minuszeichen in Wien: ATX Prime verbucht schlussendlich Abschläge

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Freitag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 1,63 Prozent tiefer bei 1 788,62 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 1 818,29 Punkte an der Kurstafel, nach 1 818,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 787,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 818,36 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 3,96 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der ATX Prime 1 740,27 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 840,62 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 607,78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 4,35 Prozent aufwärts. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 3,85 Prozent auf 5,40 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 37,95 EUR), Polytec (+ 1,64 Prozent auf 3,09 EUR), UBM Development (+ 1,46 Prozent auf 20,80 EUR) und Verbund (+ 0,59 Prozent auf 76,25 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Raiffeisen (-7,12 Prozent auf 16,71 EUR), AT S (AT&S) (-3,57 Prozent auf 17,28 EUR), FACC (-3,41 Prozent auf 6,80 EUR), IMMOFINANZ (-3,31 Prozent auf 24,85 EUR) und Telekom Austria (-3,01 Prozent auf 8,70 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 3 170 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 26,039 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,97 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at