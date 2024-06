Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie der Strabag von 51,0 auf 55,7 Euro angehoben. Der neue Wert ergebe sich aus feiner abgestimmten Schätzungen und insbesondere aus den höheren Annahmen für die Nettobarmittel, schrieb der Erste-Analyst Michael Marschallinger in der am Montag vorgelegten Studie. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde zudem bekräftigt.

Zum Vergleich: Am Freitag ist die Aktie des Baukonzerns an der Wiener Börse bei 40,60 Euro aus dem Handel gegangen.

Die Strabag schlage sich im aktuellen Umfeld weiterhin recht gut und auch die Geschäftszahlen würden auf einen guten Start ins Jahr hindeuten, erklärte Marschallinger. Durch die starke Diversifizierung könne auch die Schwäche im Wohnungsbau in Österreich durch die Leistung in den Märkten Deutschland, Polen und Rumänien ausgeglichen werden. Der margenstarke Auftragsbestand dürfe zudem auch in Zukunft für eine hohe Auslastung sorgen.

Auch die Gewinnprognosen für die Strabag haben die Analysten geringfügig nach oben angepasst. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten sie einen Gewinn von 4,67 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre liegen bei 4,68 (2025) und 4,72 (2026) Euro je Aktie. Als Dividenden für den Zeitraum von 2024 bis 2026 wird von den Erste-Analysten eine jährliche Ausschüttung von 2,00 Euro prognostiziert.

