WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016

10.02.2026 22:44:26

Mirion Technologies Inc. Q4 Sales Increase

(RTTNews) - Mirion Technologies Inc. (MIR) announced a profit for fourth quarter of $17.3 million

The company's bottom line totaled $17.3 million, or $0.07 per share. This compares with $14.9 million, or $0.07 per share, last year.

Excluding items, Mirion Technologies Inc. reported adjusted earnings of $40.1 million or $0.15 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.1% to $277.4 million from $254.3 million last year.

Mirion Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.3 Mln. vs. $14.9 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.07 last year. -Revenue: $277.4 Mln vs. $254.3 Mln last year.

