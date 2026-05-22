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22.05.2026 06:31:29
Mitesco präsentierte Quartalsergebnisse
Mitesco äußerte sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mitesco -0,080 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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