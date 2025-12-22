Mitsubishi Electric Aktie
WKN: 909781 / ISIN: US6067762012
|
22.12.2025 07:54:41
Mitsubishi Electric Invests In Tulip Interfaces
(RTTNews) - Mitsubishi Electric Corporation (6503.T, MIELF) said on Monday that it has invested in Tulip Interfaces, Inc., a no-code platform for system operations without programming to support manufacturing digitalization.
Mitsubishi Electric has also announced a strategic alliance with the company to build a no-code system-development platform to boost its digital transformation, or DX, solutions for manufacturing and other sectors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mitsubishi Electric Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Mitsubishi Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Mitsubishi Electric gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Mitsubishi Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mitsubishi Electric Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.