05.11.2025 06:31:28
Mitsubishi legte Quartalsergebnis vor
Mitsubishi hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 65,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4 419,14 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4 668,80 Milliarden JPY eingefahren.
