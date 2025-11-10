Mitsui Matsushima präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsui Matsushima ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mitsui Matsushima die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 50,64 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsui Matsushima noch ein Gewinn pro Aktie von 25,80 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mitsui Matsushima 16,53 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at