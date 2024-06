Mittelfristige Strategie: ING zielt auf höhere Erträge und Eigenkapitalrendite - ING-Aktie klettert

Die Bank rechnet für den Zeitraum mit einer Eigenkapitalrendite - eine Rentabilitätskennzahl, die sich aus dem Nettogewinn eines Unternehmens und seinem Eigenkapital ergibt - von 14 Prozent. Damit übertrifft sie die Analystenerwartungen von 13,6 Prozent in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens. Zuvor hatte ING bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von 12 Prozent angepeilt.

Weiterhin rechnet ING für den Zeitraum von 2024 bis 2027 mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum ihres Gesamtertrags von 4 bis 5 Prozent, nach 3 Prozent für den Zeitraum von 2021 bis 2025. Außerdem rechnet sie bis 2027 mit Gebühreneinnahmen von 5 Milliarden Euro, teilte ING am Montag anlässlich ihres Kapitalmarkttages mit.

Das Unternehmen prognostiziert eine Cost-Income-Ratio im Bereich von 52 bis 54 Prozent bis 2027, der Konsens liege bei 53,6 Prozent.

ING bekräftigte außerdem das Ziel einer Kernkapitalquote (CET 1) von rund 12,5 Prozent bis Ende 2025.

"Wir erhöhen die Kapitalallokation für unser Privatkundengeschäft und konzentrieren uns dabei auf Wachstum in Kombination mit der Verbesserung der Kapitaleffizienz im Großkundengeschäft", so ING.

Die ING-Aktie notiert am Montag an der EURONEXT in Amsterdam zeitweise 3,37 Prozent höher bei 15,848 Euro.

