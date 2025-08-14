ING Group Aktie
|21,18EUR
|0,10EUR
|0,47%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21,06 €
|
Abst. Kursziel*:
9,21%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,59%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|21,08
|0,76%
