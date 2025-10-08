ING Group Aktie

21,05EUR -0,08EUR -0,38%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

08.10.2025 09:44:15

ING Group Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 24,70 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani geht in der Analyse vom Dienstagnachmittag davon aus, dass sich die Niederländer im Rahmen der laufenden Überprüfung ein höheres Ziel für die harte Kernkapitalquote setzen werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:32 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ING Group
Barclays Capital
24,30 €
24,30 €
Overweight
21,10 €
15,14%
15,14%
Overweight
21,05 €
15,47%
15,47%
Namita Samtani
Namita Samtani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:44 ING Group Overweight Barclays Capital
07:44 ING Group Buy UBS AG
07.10.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09.09.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
