ING Group Aktie
|21,06EUR
|-0,07EUR
|-0,31%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Aussagen der Bank zum erwarteten Gegenwind für die Kapitalausstattung und vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe er seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurückgeschraubt, schrieb Johan Ekblom in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das sei keine willkommene Entwicklung und dürfte den Aktienkurs unter Druck setzen. Doch die Kapitalausschüttung der Niederländer habe sich schon vorher in diese Richtung bewegt. Zudem sähen die operativen Trends gut aus./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,10 €
|
Abst. Kursziel*:
13,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
