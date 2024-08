Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu

Der STOXX 50 steigt am Nachmittag.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,20 Prozent höher bei 4 307,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,232 Prozent auf 4 266,04 Punkte an der Kurstafel, nach 4 256,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 314,42 Punkte, das Tagestief hingegen 4 248,65 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,202 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der STOXX 50 bei 4 520,36 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.05.2024, einen Wert von 4 455,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 949,05 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 3,95 Prozent auf 24,76 CHF), Novartis (+ 3,13 Prozent auf 96,21 CHF), Glencore (+ 2,89 Prozent auf 4,04 GBP), UniCredit (+ 2,84 Prozent auf 33,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 58,18 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Enel (+ 0,46 Prozent auf 6,40 EUR), Rio Tinto (+ 0,46 Prozent auf 49,36 GBP), Unilever (+ 0,73 Prozent auf 48,27 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,76 Prozent auf 23,92 EUR) und SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 186,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 14 539 773 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 501,885 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die HSBC-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,74 Prozent, die höchste im Index.

