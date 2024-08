Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Wert.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,32 Prozent auf 4 470,21 Punkte zu. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,032 Prozent auf 4 457,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 456,17 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 475,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 456,72 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,446 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 4 415,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 529,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 893,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,24 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 2,08 Prozent auf 24,92 GBP), BASF (+ 1,46 Prozent auf 43,99 EUR), Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 48,45 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,28 Prozent auf 61,74 EUR) und Enel (+ 0,87 Prozent auf 6,61 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil AstraZeneca (-0,78 Prozent auf 130,00 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,73 Prozent auf 27,13 GBP), UBS (-0,61 Prozent auf 26,01 CHF), National Grid (-0,61 Prozent auf 9,83 GBP) und Deutsche Telekom (-0,32 Prozent auf 25,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 9 722 112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie hat im STOXX 50 mit 541,062 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2024 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,54 Prozent bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at