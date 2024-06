Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich leichter

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,63 Prozent auf 4 518,58 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,215 Prozent auf 4 557,12 Punkte an der Kurstafel, nach 4 547,35 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 575,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 511,18 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,201 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 496,66 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 408,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 938,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,43 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 1,76 Prozent auf 184,92 EUR), Rio Tinto (+ 0,88 Prozent auf 52,85 GBP), Schneider Electric (+ 0,67 Prozent auf 227,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,34 Prozent auf 38,23 EUR) und Reckitt Benckiser (+ 0,05 Prozent auf 43,80 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,29 Prozent auf 45,35 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-2,26 Prozent auf 131,41 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,54 Prozent auf 724,65 EUR), Roche (-1,42 Prozent auf 249,80 CHF) und Hermès (Hermes International) (-1,33 Prozent auf 2 179,15 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Santander-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 9 468 010 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 584,772 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,75 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

