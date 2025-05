NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche nach einer Investorenveranstaltung zur Diagnostics-Sparte mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Underweight" belassen. Das Management des Pharmakonzerns habe die Stärke des Bereichs hervorgehoben und dessen wichtigste Wachstumstreiber näher erläutert, schrieb Richard Vosser am Dienstagabend. Dies dürfte das Vertrauen in die Wachstumsaussichten von Diagnostics stärken, auch wenn diese bereits weitgehend im Marktkonsens berücksichtigt zu sein schienen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2025 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.